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Реванш Уайлдер – Фьюри собрал 800-850 тысяч платных трансляций
В первом бою было собрано в 2,5 раза меньше
Стали известны предварительное количество проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером.
Сообщается, что удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций. Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.
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