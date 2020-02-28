Реванш Уайлдер – Фьюри собрал 800-850 тысяч платных трансляций

Стали известны предварительное количество проданных платных трансляций матча-реванша между чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером.

Сообщается, что удалось продать 800-850 тысяч платных трансляций. Первый бой между этими боксерами 1 декабря 2018 года собрал 325 тысяч платных трансляций.