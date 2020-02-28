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Победитель возможного боя Джошуа - Фьюри может встретиться с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Но пока все только на словах

Победитель возможного боя Джошуа - Фьюри может встретиться с Уайлдером
Новина українською

Промоутер чемпиона IBF, WBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн хочет найти вариант, при котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет проводить незамедлительный реванш с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Будь я не месте Уайлдера, то не хотел бы вновь выходить в ринг с Фьюри до сентября-октября.

Можно разрешить Джошуа и Фьюри подраться летом, а затем самому встретится с победителем в ноябре-декабре.

Или можно дать Джошуа и Фьюри подраться в октябре, а с победителем встретиться в начале следующего года.

Все ведь решается деньгами", – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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