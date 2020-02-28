Победитель возможного боя Джошуа - Фьюри может встретиться с Уайлдером

Промоутер чемпиона IBF, WBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн хочет найти вариант, при котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет проводить незамедлительный реванш с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Будь я не месте Уайлдера, то не хотел бы вновь выходить в ринг с Фьюри до сентября-октября.

Можно разрешить Джошуа и Фьюри подраться летом, а затем самому встретится с победителем в ноябре-декабре.

Или можно дать Джошуа и Фьюри подраться в октябре, а с победителем встретиться в начале следующего года.

Все ведь решается деньгами", – сказал Хирн.