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Победитель возможного боя Джошуа - Фьюри может встретиться с Уайлдером
Но пока все только на словах
Промоутер чемпиона IBF, WBO и WBA в тяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн хочет найти вариант, при котором Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не станет проводить незамедлительный реванш с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Будь я не месте Уайлдера, то не хотел бы вновь выходить в ринг с Фьюри до сентября-октября.
Можно разрешить Джошуа и Фьюри подраться летом, а затем самому встретится с победителем в ноябре-декабре.
Или можно дать Джошуа и Фьюри подраться в октябре, а с победителем встретиться в начале следующего года.
Все ведь решается деньгами", – сказал Хирн.