Братья Кличко признаны лучшими супертяжами XXI века

Авторитетное испанское издание Marca представило рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона за последние 20 лет.

На первой строке оказался Владимир Кличко, который на протяжении 11 лет доминировал в хэвивейте. Marca пишет, что своим правлением в дивизионе Кличко-младший прировнял свою карьеру к карьере легендарного Джо Луиса.

Вторым стал Виталий Кличко – старший из украинских братьев 12 раз защищал титул WBC, а оба его поражения в боях с Крисом Бердом и Ленноксом Льюисом были вызваны травмами.

Следом за братьями Кличко в рейтинге лучших боксеров супертяжелого дивизиона расположились Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер.

Также испанские журналисты выделили Леннокса Льюиса, Хасима Рахмана, Криса Берда, Николая Валуева, Джона Руиса и Роя Джонса.