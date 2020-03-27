Ломаченко: Слушайте рекомендации властей

Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует людям следовать инструкциям властей для избежания заболевания коронавирусом.

"Желаю всем вам быть в безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей.

Для всех спортсменов: не сдавайтесь. Выполняйте тренировки по возможности, продолжайте быть сильными для себя и близких", – написал Ломаченко в инстаграм.