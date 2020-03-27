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Ломаченко: Слушайте рекомендации властей
Боксер призвал оставаться дома
Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует людям следовать инструкциям властей для избежания заболевания коронавирусом.
"Желаю всем вам быть в безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей.
Для всех спортсменов: не сдавайтесь. Выполняйте тренировки по возможности, продолжайте быть сильными для себя и близких", – написал Ломаченко в инстаграм.
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