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Ломаченко: Слушайте рекомендации властей

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Ломаченко: Слушайте рекомендации властей
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Чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко рекомендует людям следовать инструкциям властей для избежания заболевания коронавирусом.

"Желаю всем вам быть в безопасности и здоровья. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей.

Для всех спортсменов: не сдавайтесь. Выполняйте тренировки по возможности, продолжайте быть сильными для себя и близких", – написал Ломаченко в инстаграм.

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В статье: Василий Ломаченко
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