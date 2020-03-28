Промоутер Усика: В понедельник мы сделаем официальное заявление по поводу боя против Чисоры

Британский промоутер Эдди Херн сообщил, что бой его подопечного, украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) скорее всего будет перенесен. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram:

"В понедельник, 30 марта мы сделаем объявление о бое между Чисорой и Усиком.

Мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Мы знаем, что самая ранняя дата возвращения бокса - июнь. Поэтому для майских шоу мы должны придумать альтернативные даты.

Мы просто должны продолжать быть креативными. В течение следующих нескольких недель все будет заморожено. Никто не собирается ничего делать", - сказал он.

Напомним, что бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.