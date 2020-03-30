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Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил женщине руку

Бокс
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Она перелезла через забор и хотела поиграть с животным

Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил женщине руку
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, как его тигр напал на женщину и оторвал ей руку.

"Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту девушку и начало с ней играться, это был ужасный несчастный случай.

Позже на меня пытались подать в суд из-за этого, пока не узнали, что девушка сама проникла на территорию. Когда я увидел, что стало с рукой девушки, то дал ей $ 250 тыс.

Я понятия не имел, что тигры могут такое сотворить. Я был дураком и не понимал, что приручить этих диких кошек просто невозможно. Они могут убить тебя случайно во время игры. Тигры очень сильны", — приводит слова Тайсона AS.

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В статье: Майк Тайсон
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