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Хирн: Уайт должен провести бой с Фьюри до 2021 года

Бокс
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Их бой могут попытаться сорвать

Хирн: Уайт должен провести бой с Фьюри до 2021 года
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Промоутер Эдди Хирн считает, что Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) должен поспорить с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за пояс WBC.

"Все зависит от ситуации. Диллиан Уайт – официальный претендент, и должен подраться с Фьюри до февраля 2021 года.

Если честно, то я не вижу причин, почему его бой должен быть отложен. Тайсон Фьюри хочет поединок в этом году, не вижу никаких проблем. Конечно, их бой могут попробовать сорвать", – сказал Хирн.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн
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