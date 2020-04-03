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Хирн: Уайт должен провести бой с Фьюри до 2021 года
Их бой могут попытаться сорвать
Промоутер Эдди Хирн считает, что Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) должен поспорить с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за пояс WBC.
"Все зависит от ситуации. Диллиан Уайт – официальный претендент, и должен подраться с Фьюри до февраля 2021 года.
Если честно, то я не вижу причин, почему его бой должен быть отложен. Тайсон Фьюри хочет поединок в этом году, не вижу никаких проблем. Конечно, их бой могут попробовать сорвать", – сказал Хирн.
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