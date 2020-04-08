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Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера

Бокс
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Российский ветеран отдал должное украинской школе бокса.

Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера
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Во время прямого эфира в Instagram-аккаунте промоутерской компании Мир бокса Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) рассказал о своем отношении к Александру Усику (17-0, 13 КО) и Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В тяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко", - сказал Поветкин.

Александр Поветкин 7 июля в Манчестере проведет бой с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Александр Поветкин
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