Поветкин: Ломаченко лучше Мейвезера

Во время прямого эфира в Instagram-аккаунте промоутерской компании Мир бокса Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) рассказал о своем отношении к Александру Усику (17-0, 13 КО) и Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В тяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я все-таки выберу Ломаченко", - сказал Поветкин.

Александр Поветкин 7 июля в Манчестере проведет бой с «временным» чемпионом WBC Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).