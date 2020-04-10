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Sky Sports покажет документальный фильм об Усике
Уже вышел промо-ролик
Британский телеканал Sky Sports представил промо-ролик документального фильма, который посвящен бою Александра Усика (17-0, 13 КО) с британцем Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) в тяжелом весе.
В том поединке украинец защитил звание абсолютного чемпиона мира.
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