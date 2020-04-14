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Бой Усик - Чисора может состояться в Саудовской Аравии

Бокс
(1 голосов)

С таким заявлением выступил со-промоутер украинца

Бой Усик - Чисора может состояться в Саудовской Аравии
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн не исключил, что бои Александр Усик - Дерек Чисора и Энтони Джошуа - Кубрат Пулев могут пройти в Саудовской Аравии.

"Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где-то это случится раньше, а где-то - значительно позже".

"И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для проведения боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны", - сказал Хирн.

Напомним, что в прошлом году в Саудовской Аравии состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора Кубрат Пулев Эдди Хирн
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 22:32
Не важно где, важно дабы Чисора навалял скрепному ватнику люлей !!! А вся Украина поддержит американца в бою с мокшей...
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trust in LFC1892 (Киев)
14.04.2020 в 23:58
А шо это у тебя там за Украина такая, где будут топить против украинца? ВСЯ Украина? Ты имел в виду, что все рогули в едином порыве желчью изойдут после того, как судья объявит о победе Усика? Тут базара нет, я в вас не сомневаюсь
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