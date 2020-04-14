Бой Усик - Чисора может состояться в Саудовской Аравии

Промоутер Эдди Хирн не исключил, что бои Александр Усик - Дерек Чисора и Энтони Джошуа - Кубрат Пулев могут пройти в Саудовской Аравии.

"Не будет такого, что все государства скажут, например, что с 1-го июля можно проводить спортивные события. Где-то это случится раньше, а где-то - значительно позже".

"И Саудовская Аравия может быть как раз тем вариантом, который раньше всех откроет доступ для проведения боев. И если не удастся это сделать в Англии, то придется идти в другие страны", - сказал Хирн.

Напомним, что в прошлом году в Саудовской Аравии состоялся реванш Энтони Джошуа - Энди Руис.