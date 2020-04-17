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Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО

Бокс
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Тот случай, когда слова тренера реально помогли.

Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
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В марте 2010 года Владимир Кличко в Дюссельдорфе двигался к скучной победе по очкам над американцем Эдди Чемберсом. Тренер украинца Эммануэль Стюард в концовке боя начал отчаянно просить своего подопечного активизироваться и закончить бой нокаутом.

"Ты остановился, ты не наносишь удары. Ты ждешь, ждешь, ждешь. Если ты промахнулся, ты должен нанести еще удар. Твои удары очень медленные, ты не бьешь", - говорил Стюард.

"Я буду пытаться, Эммануэль, я буду пытаться. Успокойся. Я сделаю это", - ответил Кличко.

А дальше был знаменитый левый хук точно в висок Чемберса – американца еще долго приводили в сознание.

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В статье: Владимир Кличко Бокс Эмануэль Стюард
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