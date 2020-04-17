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Джошуа хотел бы подраться с Льюисом

Бокс
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А еще британец вспомнил о Кличко.

Джошуа хотел бы подраться с Льюисом
Новина українською

Действующий чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) назвал бой своей мечты.

"С Ленноксом Льюисом на Уэмбли. Лучший из британцев!", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Лучшим моментом своей карьеры Джошуа назвал драматичную победу над Владимиром Кличко в апреле 2017 года на Уэмбли. Также Энтони выделил принципиальный бой с Диллианом Уайтом, которого чемпион мира нокаутировал в декабре 2015 года.

Энтони Джошуа в следующем бою встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым. Бой запланирован на 25 июля на домашней аренде лондонского Тоттенхэма.

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В статье: Энтони Джошуа Леннокс Льюис
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