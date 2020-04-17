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Джошуа назвал лучший момент в своей карьере. И это не бой с Кличко
Энтони рад победе в поединке с Уайтом
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) назвал лучший момент в своей карьере.
"Самое яркое воспоминание в моей карьере – победа над Владимиром Кличко.
Но самым лучшим моментом была победа в бою с Диллианом Уайтом. Всегда буду так считать. Противостояние Северного и Южного Лондона. Это многое значит", – сказал Джошуа.
Напомним, что бой Джошуа - Уайта состоялся в декабре 2015 года, тогда Энтони нокаутировал Диллиана в 7-м раунде, а спустя полтора года победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.