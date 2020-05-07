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Украинский боксер считает, что Владимир Кличко возобновит карьеру

Бокс
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Украинский боксер считает, что Владимир Кличко возобновит карьеру
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Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) высказался о возможном камбэке Владимира Кличко, который завершил карьеру летом 2017 года после двух подряд поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

"У Формана было 10 лет простоя. Владимира никто не заставляет сразу после простоя боксировать за титул.

Я думаю, он также проведет несколько поединков, чтобы вернуться в рейтинги и прочувствовать ринг, а по этим поединкам уже можно будет судить, стоит ли игра свеч", - написал Чухаджян в Instagram.

Владимир Кличко в следующем году отпразднует 45-летие. Ранее украинец неоднократно говорил о том, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 287 дней.

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В статье: Владимир Кличко Карен Чухаджян
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Источник:
Tribuna.com
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