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Президент UFC призвал Тайсона отказаться от возвращения

Бокс
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Дана Уайт высказался о камбэке «Железного Майка».

Президент UFC призвал Тайсона отказаться от возвращения
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Майк Тайсон в 53 года объявил о возобновлении карьеры на несколько благотворительных боев. С кем легендарный супертяж будет драться еще неизвестно.

"Люблю Тайсона и умоляю его не выходить на ринг.

Майк, тебе 53, прошу, не делай этого. Не хочу, чтобы он дрался. Если дело дойдет до того, что он соберется сделать что-то сумасшедшее, мне, возможно, придется вмешаться.

Он абсолютно точно что-то задумал. Я не знаю, что он собирается делать, но он абсолютно точно хочет что-то сделать", - цитирует Уайта BoxingScene.

Ранее Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки.

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В статье: Майк Тайсон Дана Уайт
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