Президент UFC призвал Тайсона отказаться от возвращения

Майк Тайсон в 53 года объявил о возобновлении карьеры на несколько благотворительных боев. С кем легендарный супертяж будет драться еще неизвестно.

"Люблю Тайсона и умоляю его не выходить на ринг.

Майк, тебе 53, прошу, не делай этого. Не хочу, чтобы он дрался. Если дело дойдет до того, что он соберется сделать что-то сумасшедшее, мне, возможно, придется вмешаться.

Он абсолютно точно что-то задумал. Я не знаю, что он собирается делать, но он абсолютно точно хочет что-то сделать", - цитирует Уайта BoxingScene.

Ранее Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки.