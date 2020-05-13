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Президент UFC призвал Тайсона отказаться от возвращения
Дана Уайт высказался о камбэке «Железного Майка».
Майк Тайсон в 53 года объявил о возобновлении карьеры на несколько благотворительных боев. С кем легендарный супертяж будет драться еще неизвестно.
"Люблю Тайсона и умоляю его не выходить на ринг.
Майк, тебе 53, прошу, не делай этого. Не хочу, чтобы он дрался. Если дело дойдет до того, что он соберется сделать что-то сумасшедшее, мне, возможно, придется вмешаться.
Он абсолютно точно что-то задумал. Я не знаю, что он собирается делать, но он абсолютно точно хочет что-то сделать", - цитирует Уайта BoxingScene.
Ранее Майк Тайсон опубликовал видео своей тренировки.