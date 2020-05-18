Красюк о Грицае: Рядовой спортсмен пожелал стать более известным

Грицай в ответ на видео Усика с боем против вымышленного критика бросил боксеру вызов на бой без правил. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе согласился драться, но по правилам бокса.

"Уже несколько лет Александр Усик является самым популярным и часто упоминаемым спортсменом Украины. Его личность давно вышла за пределы спортивной области жизни. Он стал лидером мнений для огромного количества людей в нашей стране и за ее пределами. Вызовы – это то, что наполняет жизнь лидеров и делает их таковыми.

Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев.

Не исключение и вызов, брошенный юношей-борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимися достижениями в спорте. И вот уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека.

Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику. К этой классификации относятся и все остальные личности, успевшие воспользоваться «мейнстримом» и бросить вызов легендарному спортсмену. Но несколько сотен подписчиков в Инстаграм могут добавиться", - отметил промоутер боксера.

Ранее Александр Красюк призвал уважать позицию Александра Усика.