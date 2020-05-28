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Ломаченко и Усика включили в топ-5 боксеров современности

Бокс
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Класс украинцев сложно игнорировать.

Ломаченко и Усика включили в топ-5 боксеров современности
Новина українською

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBО Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) на своей странице в Instagram представил свою версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На третье место Стивенсон поставил лидера легкого веса Василия Ломаченко, а на пятую позицию отрядил Александра Усика, который в прошлом году в статусе абсолютного чемпиона в тяжелом весе перешел в супертяжелый дивизион.

Что интересно, в топ-10 Стивенсона вошли три боксера-супертяжа, но в рейтинге не оказалось Энтони Джошуа, которому принадлежат пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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