Ломаченко и Усика включили в топ-5 боксеров современности

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBО Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) на своей странице в Instagram представил свою версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

На третье место Стивенсон поставил лидера легкого веса Василия Ломаченко, а на пятую позицию отрядил Александра Усика, который в прошлом году в статусе абсолютного чемпиона в тяжелом весе перешел в супертяжелый дивизион.

Что интересно, в топ-10 Стивенсона вошли три боксера-супертяжа, но в рейтинге не оказалось Энтони Джошуа, которому принадлежат пояса по версиям WBA, WBO и IBF.