Тайсон Фьюри: Я до сих пор непобежденный боксер с 12-летней карьерой

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заверил, что бьет сильнее, чем Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Я перешел в профи в 19 лет. Джошуа пришел, когда ему было около 25. Я учился боксу, будучи ребенком. Если бы я пришел, когда и он, то нокаутировал бы всех, с кем боксировал на раннем этапе карьеры. Я никогда не был стоячим бойцом, который пробивает сильные удары, я – скользкий боксер.

Я нокаутировал сильнейшего панчера в истории бокса. Энди Руис – не самый сильный панчер, но он нокаутировал Джошуа. Так что я – лучший ударник, чем Энтони. Это подтверждали некоторые боксеры, которые спарринговали с нами обоими.

Но дело даже не в том, кто сильнее бьет, а в навыках. Я до сих пор непобежденный боксер с 12-летней карьерой. Я – сила, с которой нужно считаться", – сказал Фьюри.