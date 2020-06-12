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Тайсон Фьюри: Я до сих пор непобежденный боксер с 12-летней карьерой

Бокс
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Тайсон раскритиковал Джошуа

Тайсон Фьюри: Я до сих пор непобежденный боксер с 12-летней карьерой
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Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заверил, что бьет сильнее, чем Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Я перешел в профи в 19 лет. Джошуа пришел, когда ему было около 25. Я учился боксу, будучи ребенком. Если бы я пришел, когда и он, то нокаутировал бы всех, с кем боксировал на раннем этапе карьеры. Я никогда не был стоячим бойцом, который пробивает сильные удары, я – скользкий боксер.

Я нокаутировал сильнейшего панчера в истории бокса. Энди Руис – не самый сильный панчер, но он нокаутировал Джошуа. Так что я – лучший ударник, чем Энтони. Это подтверждали некоторые боксеры, которые спарринговали с нами обоими.

Но дело даже не в том, кто сильнее бьет, а в навыках. Я до сих пор непобежденный боксер с 12-летней карьерой. Я – сила, с которой нужно считаться", – сказал Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
ua.tribuna
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