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Эдди Хирн рассказал подробности о травме Джошуа

Бокс
(1 голосов)

У Энтони небольшое повреждение

Эдди Хирн рассказал подробности о травме Джошуа
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Промоутер Эдди Хирн рассказал о травме чемпиона WBO, WBA и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа.

"Когда ты ходишь на костылях, это всегда плохо. Но эта травма не повлияет на планы Джошуа на 2020 год и его карьеру.

Он будет носить фиксатор на ноге около 3-4 недель. Это необходимо, чтобы убедиться, что Энтони может вернуться к тренировкам.

Джошуа повредил внутреннюю часть колена. Он сделал сканирование. К счастью, нет необходимости в операции. В ближайшие несколько недель Джошуа не будет бегать и делать тяжелую работу", – сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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