Тарье Бё: Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, она лежит рядом и постоянно тлеет

Норвежский биатлонист Тарье Бё прокомментировал отношение болельщиков к своей девушке Гите Симонсен в вопросе расизма. Его слова цитирует TV2:

"Они (сообщения-прим.) были отовсюду: из России, Германии и Чехии, но и из Норвегии тоже.

Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, но мне кажется, что во Норвегии думают, что это что-то далекое от нашей жизни и общества. Но это было напоминанием, что эта проблема всегда рядом - лежит недалеко и тлеет. Это заслуживает осуждения.

Мы - те, кто не склонен к этому, - не всегда можем проникнуться этим, не можем испытать на собственной шкуре. Гита - это один из многих примеров. Даже если вы знаете, что проблема существует, она становится более реальной, когда речь идет о вашем круге общения. Мы должны относиться ко всем с уважением и положить конец расизму в обществе", - сказал он.

Напомним, что ранее IBU опубликовало расписание всех гонок сезона 2020/2021.