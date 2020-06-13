  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тарье Бё: Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, она лежит рядом и постоянно тлеет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тарье Бё: Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, она лежит рядом и постоянно тлеет

Бокс
(1 голосов)

Биатлонист недоволен отношением к своей девушке

Тарье Бё: Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, она лежит рядом и постоянно тлеет
UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Тарье Бё прокомментировал отношение болельщиков к своей девушке Гите Симонсен в вопросе расизма. Его слова цитирует TV2:

"Они (сообщения-прим.) были отовсюду: из России, Германии и Чехии, но и из Норвегии тоже.

Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, но мне кажется, что во Норвегии думают, что это что-то далекое от нашей жизни и общества. Но это было напоминанием, что эта проблема всегда рядом - лежит недалеко и тлеет. Это заслуживает осуждения.

Мы - те, кто не склонен к этому, - не всегда можем проникнуться этим, не можем испытать на собственной шкуре. Гита - это один из многих примеров. Даже если вы знаете, что проблема существует, она становится более реальной, когда речь идет о вашем круге общения. Мы должны относиться ко всем с уважением и положить конец расизму в обществе", - сказал он.

Напомним, что ранее IBU опубликовало расписание всех гонок сезона 2020/2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарьей Бе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...