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Тарье Бё: Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, она лежит рядом и постоянно тлеет
Биатлонист недоволен отношением к своей девушке
Норвежский биатлонист Тарье Бё прокомментировал отношение болельщиков к своей девушке Гите Симонсен в вопросе расизма. Его слова цитирует TV2:
"Они (сообщения-прим.) были отовсюду: из России, Германии и Чехии, но и из Норвегии тоже.
Я всегда знал, что существует большая проблема расизма, но мне кажется, что во Норвегии думают, что это что-то далекое от нашей жизни и общества. Но это было напоминанием, что эта проблема всегда рядом - лежит недалеко и тлеет. Это заслуживает осуждения.
Мы - те, кто не склонен к этому, - не всегда можем проникнуться этим, не можем испытать на собственной шкуре. Гита - это один из многих примеров. Даже если вы знаете, что проблема существует, она становится более реальной, когда речь идет о вашем круге общения. Мы должны относиться ко всем с уважением и положить конец расизму в обществе", - сказал он.
Напомним, что ранее IBU опубликовало расписание всех гонок сезона 2020/2021.
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