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Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание всех этапов Кубка мира и мирового первенства по дням, странам и городам

Биатлон
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Объявлены даты гонок

Расписание всех этапов Кубка мира и мирового первенства по дням, странам и городам
UA-Футбол
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Международный союз биатлонистов, вчера, 12 июня опубликовал официальное расписание соревнований на сезон 2020/2021.

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

28-29 ноября

28 ноября - индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября - индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября - спринт (мужчины)

29 ноября - спринт (женщины)

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

3-6 декабря

3 декабря - спринт (мужчины)

3 декабря - спринт (женщины)

5 декабря - гонка преследования (мужчины)

5 декабря - эстафета (женщины)

6 декабря - эстафета (мужчины)

6 декабря - гонка преследования (женщины)

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

11-13 декабря

11 декабря - спринт (женщины)

11 декабря - спринт (мужчины)

12 декабря - эстафета (женщины)

12 декабря - гонка преследования (мужчины)

13 декабря - гонка преследования (женщины)

13 декабря - эстафета (мужчины)

4-й этап

Анси, Франция

17-20 декабря

17 декабря - спринт (мужчины)

18 декабря - спринт (женщины)

19 декабря - гонка преследования (мужчины)

19 декабря - гонка преследования (женщины)

20 декабря - масс-старт (мужчины)

20 декабря - масс-старт (женщины)

5-й этап

Оберхоф, Германия

7-10 января

7 января - спринт (женщины)

8 января - спринт (мужчины)

9 января - гонка преследования (женщины)

9 января - гонка преследования (мужчины)

10 января - смешанная эстафета

10 января - сингл-микст

6-й этап

Рупольдинг, Германия

13-17 января

13 января - спринт (мужчины)

14 января - спринт (женщины)

15 января - эстафета (мужчины)

16 января - эстафета (женщины)

17 января - масс-старт (мужчины)

17 января - масс-старт (женщины)

7-й этап

Антхольц, Италия

21-24 января

21 января - индивидуальная гонка (женщины)

22 января - индивидуальная гонка (мужчины)

23 января - масс-старт (женщины)

23 января - эстафета (мужчины)

24 января - эстафета (женщины)

24 января - масс-старт (мужчины)

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Поклюка, Словения

10-21 февраля

10 февраля - смешанная эстафета

12 февраля - спринт (мужчины)

13 февраля - спринт (женщины)

14 февраля - гонка преследования (мужчины)

14 февраля - гонка преследования (женщины)

16 февраля - индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля - индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля - сингл-микст

20 февраля - эстафета (женщины)

20 февраля - эстафета (мужчины)

21 февраля - масс-старт (женщины)

21 февраля - масс-старт (мужчины)

8-й этап

Пекин, Китай

26 февраля - 1 марта

26 февраля - эстафета (женщины)

27 февраля - эстафета (мужчины)

28 февраля - спринт (женщины)

28 февраля - спринт (мужчины)

1 марта - гонка преследования (женщины)

1 марта - гонка преследования (мужчины)

9-й этап

Нове Место, Чехия

11-14 марта

11 марта - спринт (мужчины)

12 марта - спринт (женщины)

13 марта - гонка преследования (мужчины)

13 марта - гонка преследования (женщины)

14 марта - смешанная эстафета

14 марта - сингл-микст

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

18-21 марта

18 марта - суперспринтом (женщины)

18 марта - суперспринтом (мужчины)

20 марта - спринт (женщины)

20 марта - спринт (мужчины)

21 марта - масс-старт (женщины)

21 марта - масс-старт (мужчины)

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону биатлон онлайн
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Источник:
Tribuna.com

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