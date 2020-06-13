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Расписание всех этапов Кубка мира и мирового первенства по дням, странам и городам
Объявлены даты гонок
Международный союз биатлонистов, вчера, 12 июня опубликовал официальное расписание соревнований на сезон 2020/2021.
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
28-29 ноября
28 ноября - индивидуальная гонка (мужчины)
28 ноября - индивидуальная гонка (женщины)
29 ноября - спринт (мужчины)
29 ноября - спринт (женщины)
2-й этап
Эстерсунд, Швеция
3-6 декабря
3 декабря - спринт (мужчины)
3 декабря - спринт (женщины)
5 декабря - гонка преследования (мужчины)
5 декабря - эстафета (женщины)
6 декабря - эстафета (мужчины)
6 декабря - гонка преследования (женщины)
3-й этап
Хохфильцен, Австрия
11-13 декабря
11 декабря - спринт (женщины)
11 декабря - спринт (мужчины)
12 декабря - эстафета (женщины)
12 декабря - гонка преследования (мужчины)
13 декабря - гонка преследования (женщины)
13 декабря - эстафета (мужчины)
4-й этап
Анси, Франция
17-20 декабря
17 декабря - спринт (мужчины)
18 декабря - спринт (женщины)
19 декабря - гонка преследования (мужчины)
19 декабря - гонка преследования (женщины)
20 декабря - масс-старт (мужчины)
20 декабря - масс-старт (женщины)
5-й этап
Оберхоф, Германия
7-10 января
7 января - спринт (женщины)
8 января - спринт (мужчины)
9 января - гонка преследования (женщины)
9 января - гонка преследования (мужчины)
10 января - смешанная эстафета
10 января - сингл-микст
6-й этап
Рупольдинг, Германия
13-17 января
13 января - спринт (мужчины)
14 января - спринт (женщины)
15 января - эстафета (мужчины)
16 января - эстафета (женщины)
17 января - масс-старт (мужчины)
17 января - масс-старт (женщины)
7-й этап
Антхольц, Италия
21-24 января
21 января - индивидуальная гонка (женщины)
22 января - индивидуальная гонка (мужчины)
23 января - масс-старт (женщины)
23 января - эстафета (мужчины)
24 января - эстафета (женщины)
24 января - масс-старт (мужчины)
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Поклюка, Словения
10-21 февраля
10 февраля - смешанная эстафета
12 февраля - спринт (мужчины)
13 февраля - спринт (женщины)
14 февраля - гонка преследования (мужчины)
14 февраля - гонка преследования (женщины)
16 февраля - индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля - индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля - сингл-микст
20 февраля - эстафета (женщины)
20 февраля - эстафета (мужчины)
21 февраля - масс-старт (женщины)
21 февраля - масс-старт (мужчины)
8-й этап
Пекин, Китай
26 февраля - 1 марта
26 февраля - эстафета (женщины)
27 февраля - эстафета (мужчины)
28 февраля - спринт (женщины)
28 февраля - спринт (мужчины)
1 марта - гонка преследования (женщины)
1 марта - гонка преследования (мужчины)
9-й этап
Нове Место, Чехия
11-14 марта
11 марта - спринт (мужчины)
12 марта - спринт (женщины)
13 марта - гонка преследования (мужчины)
13 марта - гонка преследования (женщины)
14 марта - смешанная эстафета
14 марта - сингл-микст
10-й этап
Холменколлен, Норвегия
18-21 марта
18 марта - суперспринтом (женщины)
18 марта - суперспринтом (мужчины)
20 марта - спринт (женщины)
20 марта - спринт (мужчины)
21 марта - масс-старт (женщины)
21 марта - масс-старт (мужчины)