Хирн намекнул, что Усик не заслуживает чемпионского боя?

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в 2021 году должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"У нас есть проблема с Усиком. Он должен получить свой шанс на титул в супертяжелом весе. Возможно, Джошуа подерется с ним весной.

Некоторые обязательные претенденты – не самые достойные претенденты в мире. Диллиан Уайт – самый достойный претендент, которого я видел за долгое время. Так дайте ему этот шанс", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Статус претендента на титул WBO Усик получил после того, как Всемирная боксерская организация признала его «суперчемпионом» в тяжелом весе.

Александр Усик дебютировал в хэвивейте осенью прошлого года, побив в Чикаго техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.