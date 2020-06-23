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Хирн намекнул, что Усик не заслуживает чемпионского боя?
Промоутер украинца сделал странное заявление.
Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в 2021 году должен провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
"У нас есть проблема с Усиком. Он должен получить свой шанс на титул в супертяжелом весе. Возможно, Джошуа подерется с ним весной.
Некоторые обязательные претенденты – не самые достойные претенденты в мире. Диллиан Уайт – самый достойный претендент, которого я видел за долгое время. Так дайте ему этот шанс", - цитирует Хирна Boxing News 24.
Статус претендента на титул WBO Усик получил после того, как Всемирная боксерская организация признала его «суперчемпионом» в тяжелом весе.
Александр Усик дебютировал в хэвивейте осенью прошлого года, побив в Чикаго техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.