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Промоутер: Усик измотает Чисору

Бокс
(1 голосов)

Альберт Сиеста ставит на украинца.

Промоутер: Усик измотает Чисору
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны были подраться в мае в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

"Усик его просто запутает, обворует и потом прикроет. Он просто интеллектуально его запутает. Саня слишком уличный для него. Дерек думает, что он – уличный боец, но у них другое временное измерение.

Они в разном матриксе живут. Если только Саня затанцуется и получит шальную пулю – только это может случиться. Если он грамотно на джебе будет его отрабатывать, держать на джебе, он его измотает, как скотину, а потом добьет.

Чисора не был в таком интеллектуальном поле. Он был с Дэвидом Хэем, но просто не вытянул. Он был с Тайсоном Фьюри и его раскатали, как мальчика, перебили. Его сняли с опухшим лицом", - считает Сиеста.

Александр Усик в последнем бою в октябре прошлого года техническим нокаутом прошел Чазза Уизерспуна.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Xsport.ua
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