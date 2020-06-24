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Промоутер: Усик измотает Чисору
Альберт Сиеста ставит на украинца.
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны были подраться в мае в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.
"Усик его просто запутает, обворует и потом прикроет. Он просто интеллектуально его запутает. Саня слишком уличный для него. Дерек думает, что он – уличный боец, но у них другое временное измерение.
Они в разном матриксе живут. Если только Саня затанцуется и получит шальную пулю – только это может случиться. Если он грамотно на джебе будет его отрабатывать, держать на джебе, он его измотает, как скотину, а потом добьет.
Чисора не был в таком интеллектуальном поле. Он был с Дэвидом Хэем, но просто не вытянул. Он был с Тайсоном Фьюри и его раскатали, как мальчика, перебили. Его сняли с опухшим лицом", - считает Сиеста.
Александр Усик в последнем бою в октябре прошлого года техническим нокаутом прошел Чазза Уизерспуна.