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Фьюри: Меня не побили бы ни Тайсон, ни Али

Бокс
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Британец уверен в себе на все сто

Фьюри: Меня не побили бы ни Тайсон, ни Али
Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что ни у одного из знаменитых тяжеловесов прошлых лет не было бы шансов на успех в поединке с ним.

"Ни один из лучших тяжеловесов в истории не побил бы меня. Ни Тайсон, ни Али, ни Форман. Это же скажу и про Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Кена Нортона, Рокки Марчиано, Флойда Паттерсона, Джани Танни, Джона Салливана.

Во-первых, я слишком крупный. Во-вторых, я слишком хорош. В-третьих, я слишко разноплановый", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC. Недавно он договорился о проведении двух боёв с соотечественником Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

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В статье: Тайсон Фьюри
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