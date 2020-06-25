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Пожалуй, самый драматичный бой в истории крузервейта. ВИДЕО

Бокс
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16 лет назад Карл Томпсон и Себастиан Ротман устроили чудовищную битву за титул IBO в тяжелом дивизионе.

Пожалуй, самый драматичный бой в истории крузервейта. ВИДЕО
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В феврале 2004 года Шеффилду посчастливилось увидеть один из лучших поединков года.

40-летний Томпсон, которому многие пророчили досрочное поражение, в 9-м раунде отправил Ротмана в тяжелый нокаут. До развязки боя на ринге творилось настоящее безумие – оба боксера поочередно оказывались в критических ситуациях и каждый раз отвечали своими контратаками, мгновенно разворачивая ход боя.

Даже нокаут в этом бою не обошелся без камбэка. Ротман, казалось, правим боковым потряс Томпсона, но тот переждал в обороне и ответил убийственной комбинацией в стиле Владимира Кличко.

Карл Томпсон после победы над Ротманом в следующем бою техническим нокаутом побил самого Дэвида Хэя, для которого то поражение стало первым в карьере.

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В статье: Бокс
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