Экс-соперник Ломаченко упал в нокдаун, но победил

В Лас-Вегасе бывший чемпион мира в двух весовых категориях в 10-раундовом бою единогласным решением судей остановил Миккеля Леспьера (22-2-1, 10 КО) – 100-88, 99-89 и 99-89.

Педраса полностью контролировал ход боя, но в пятом раунде после пропущенного удара по корпусу оказался в нокдауне. Пуэрториканец быстро ответил Леспьеру своим нокдауном и продолжил диктовать оппоненту свой бокс.

В концовке боя Педраса был близок к досрочной победе, однако Леспьеру удалось продержаться до финального гонга.