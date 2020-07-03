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Экс-соперник Ломаченко упал в нокдаун, но победил
Хосе Педраса (27-3, 13 КО) вернулся после карантина.
В Лас-Вегасе бывший чемпион мира в двух весовых категориях в 10-раундовом бою единогласным решением судей остановил Миккеля Леспьера (22-2-1, 10 КО) – 100-88, 99-89 и 99-89.
Педраса полностью контролировал ход боя, но в пятом раунде после пропущенного удара по корпусу оказался в нокдауне. Пуэрториканец быстро ответил Леспьеру своим нокдауном и продолжил диктовать оппоненту свой бокс.
В концовке боя Педраса был близок к досрочной победе, однако Леспьеру удалось продержаться до финального гонга.
Rapid fire ... All. Night. Long.— Top Rank Boxing (@trboxing) July 3, 2020
Fight highlights ⤵️@sniper_pedraza ???? #PedrazaLesPierre pic.twitter.com/yWCcNjR3IO