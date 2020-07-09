Бой Ломаченко – Лопес отложен до октября

Громкий поединок за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) должен был состояться 19 сентября в Лас-Вегасе, но теперь глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что у поединка будет новая дата.

"19 сентября было нашей рабочей датой, но теперь мы хотим устроить бой по системе «плати и смотри», а это значит, что у боя новая дата – 3 октября.

Надеюсь, мы сможем пустить на арену 2-2,5 тысячи человек, но сейчас мы не можем планировать бой даже с ограниченным количеством болельщиков", - приводит слова Арума BoxingScene.

Что касается места проведения боя Ломаченко – Лопес, то Арум по-прежнему настроен организовать поединок в Лас-Вегасе.