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Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках

Бокс
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Поучения от легенды     

Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram призвал болельщиков учиться на своих ошибках и принимать неудачи.

"Старайтесь не рассматривать неудачу как слабость, смотрите на нее как на возможность.

Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках. Или просто узнать, как устроена жизнь", - написал он.

Напомним, что ранее Риддик Боу бросил вызов Владимиру Кличко.

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В статье: Владимир Кличко
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