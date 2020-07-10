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Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках
Поучения от легенды
Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram призвал болельщиков учиться на своих ошибках и принимать неудачи.
"Старайтесь не рассматривать неудачу как слабость, смотрите на нее как на возможность.
Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках. Или просто узнать, как устроена жизнь", - написал он.
Напомним, что ранее Риддик Боу бросил вызов Владимиру Кличко.
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