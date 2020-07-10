Владимир Кличко: Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко на своей официальной странице в Instagram призвал болельщиков учиться на своих ошибках и принимать неудачи.

"Старайтесь не рассматривать неудачу как слабость, смотрите на нее как на возможность.

Неудача - это идеальный способ получить различные точки зрения, открыть новые двери и учиться на ошибках. Или просто узнать, как устроена жизнь", - написал он.

Напомним, что ранее Риддик Боу бросил вызов Владимиру Кличко.