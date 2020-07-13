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Редкач пошутил над Джервонтой Дэвисом, тот не замедлил с ответом. Видео
Назревает серьезный конфликт
Украинский боксер Иван Редкач решил подшутить над "Регулярным" чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом, обвинив того в боязни прийти на спарринг с ним.
"Джервонта Дэвис, я ждал в спортзале спарринга с 10 до 11 утра. Ты не пришел.
Ты знаешь, что спарринги проходят утром. Мне очень жаль наших фанатов, потому что ты не дал им шанс увидеть настоящий спарринг, а не только те 30 секунд.
Всем хорошего дня. Боже, благослови вас" - написал украинец в Instagram, подкрепив это видео-фрагментом.
@gervontaa I was waiting for at the gym for sparring from 10 to 11 am....you didn't come....You know that sparrings take a place in the morning. I feel bad for our fans that you did not give them a chance to see a real sparring and not just those 30 sec. ☝????☝????☝????Have Great Day everyone ????God Bless You ????
Но американец с ответом не заставил себя ждать.
"Ты гей. Мы не спарринговали с тобой в 10 или 11 в первый раз. Мы делали это в 2.
Я не жаворонок, чтобы вставать так рано. Ты - с*ка" - написал он в Твиттере.
Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал о своем чемпионском бое.
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