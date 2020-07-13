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Редкач пошутил над Джервонтой Дэвисом, тот не замедлил с ответом. Видео

Бокс
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Назревает серьезный конфликт

Редкач пошутил над Джервонтой Дэвисом, тот не замедлил с ответом. Видео
UA-Футбол
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Украинский боксер Иван Редкач решил подшутить над "Регулярным" чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом, обвинив того в боязни прийти на спарринг с ним.

"Джервонта Дэвис, я ждал в спортзале спарринга с 10 до 11 утра. Ты не пришел.

Ты знаешь, что спарринги проходят утром. Мне очень жаль наших фанатов, потому что ты не дал им шанс увидеть настоящий спарринг, а не только те 30 секунд.

Всем хорошего дня. Боже, благослови вас" - написал украинец в Instagram, подкрепив это видео-фрагментом.

Но американец с ответом не заставил себя ждать.

"Ты гей. Мы не спарринговали с тобой в 10 или 11 в первый раз. Мы делали это в 2.

Я не жаворонок, чтобы вставать так рано. Ты - с*ка" - написал он в Твиттере.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал о своем чемпионском бое.

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В статье: Иван Редкач Джервонта Дэвис
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