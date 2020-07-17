Потенциальный соперник Ломаченко выиграл нокаутом в первом раунде

Накануне Вердехо в Лас-Вегасе открыл счет поражений для американца Уилла Мадеры (15-1-3, 8 КО).

Бой завершился уже в первом раунде – Вердехо потряс соперника апперкотом и без проблем добил его в углу ринга.

У Вердехо есть амбиции подраться с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому пуэрториканец проигрывал в любителях. Пока же Феликс может рассчитывать на попадание в отборочный турнир по линии WBO, где может встретиться с другим украинцем – Денисом Беринчиком.