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WBC поздравил Виталия Кличко с днем рождения

Бокс
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Мировой бокс не забывает знаменитого украинца.

WBC поздравил Виталия Кличко с днем рождения
Новина українською

Виталий Кличко 19 июля отпраздновал свой 49-й день рождения.

Всемирный боксерский совет (WBC) на официальной странице в Твиттере поздравил нынешнего мэра Киева с его личным праздником.

Кличко-старший чемпионом WBC стал в апреле 2004 года после яркой победы над Корри Сандерсом. В 2008-м после возобновления карьеры украинец побил Сэма Питера и снова завладел зеленым поясом.

До окончательного ухода с ринга Виталий еще 9 раз защищал титул WBC и завершил карьеру в статусе «вечного» чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.

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В статье: Виталий Кличко wbc
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