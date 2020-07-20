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WBC поздравил Виталия Кличко с днем рождения
Мировой бокс не забывает знаменитого украинца.
Виталий Кличко 19 июля отпраздновал свой 49-й день рождения.
Всемирный боксерский совет (WBC) на официальной странице в Твиттере поздравил нынешнего мэра Киева с его личным праздником.
Happy birthday Champion! ???? ???? ????— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 19, 2020
What’s your favorite Vitali Klitschko moment?#Boxing #Ukraine @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/nwUoMd7i0D
Кличко-старший чемпионом WBC стал в апреле 2004 года после яркой победы над Корри Сандерсом. В 2008-м после возобновления карьеры украинец побил Сэма Питера и снова завладел зеленым поясом.
До окончательного ухода с ринга Виталий еще 9 раз защищал титул WBC и завершил карьеру в статусе «вечного» чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.