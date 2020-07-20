WBC поздравил Виталия Кличко с днем рождения

Виталий Кличко 19 июля отпраздновал свой 49-й день рождения.

Всемирный боксерский совет (WBC) на официальной странице в Твиттере поздравил нынешнего мэра Киева с его личным праздником.

Кличко-старший чемпионом WBC стал в апреле 2004 года после яркой победы над Корри Сандерсом. В 2008-м после возобновления карьеры украинец побил Сэма Питера и снова завладел зеленым поясом.

До окончательного ухода с ринга Виталий еще 9 раз защищал титул WBC и завершил карьеру в статусе «вечного» чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.