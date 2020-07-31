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Сиренко, Малиновский и Выхрист взвесились перед боями на шоу Усика

Бокс
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Традиционное мероприятие перед дебютом нового промоутера.

Сиренко, Малиновский и Выхрист взвесились перед боями на шоу Усика
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1 августа в Лесника промоутерская компания Александра Усика (17-0, 13 КО) Usyk17 Promotion проведет первый вечер бокса. Всего в программе 13 боев.

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) перед 8-раундовым поединком против Павла Кроленко (3-5, 2 КО) на весах показал 114,3 кг. Его соперник потянул на 105,5 кг.

Виктор Выхрист (1-0, 1 КО) перед вторым боем на профи-ринге против Семена Пахомова (2-10, 2 КО) весит 104,4 кг.

Небитый Олег Малиновский (25-0, 7 КО) и Андрей Исаев (30-16, 9 КО) не уложились в лимит второго полулегкого веса (до 59 кг), показав на весах 59,6 и 59,5 кг соответственно.

Александр Захожий (13-0, 10 КО) перед поединком с Константином Довбыщенко (7-6-1, 4 КО) на весах показал 104,9 кг.

Церемония взвешивания на боксерском шоу Усика:

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В статье: Владислав Сиренко Виктор Выхрист Олег Малиновский Александр Захожий
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