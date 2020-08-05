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Рой Джонс - о бое с Тайсоном: Я должен буду защищаться, будто это настоящий бой

Бокс
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Болельщиков ожидает интересная схватка

Рой Джонс - о бое с Тайсоном: Я должен буду защищаться, будто это настоящий бой
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Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс поделился ожиданиями от поединка против Майка Тайсона.

"Комиссия не сможет контролировать Майка с момента его выхода в ринг. Я должен буду защищаться, будто это настоящий бой, а не выставочный поединок. Если Майк выйдет и решит бить сильно, то что я должен делать? Смотреть на члена комиссии? Естественно, нет. Я должен защищаться и отвечать на выпады. Я должен быть готов ко всему. Я должен готовиться к войне", — приводит слова роя Джонса BoxingScene.

Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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