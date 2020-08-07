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Пакьяо заговорил о бое с Головкиным

Бокс
(1 голосов)

Стороны пока не связывались по поводу организации боя

Пакьяо заговорил о бое с Головкиным
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем дивизионе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) подтвердил, что может согласиться на бой с обладателем титула IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) при том условии, если GGG сменит весовую категорию.

Цитирует "Пакмэна" портал The Manila Times.

"До тех пор, пока я дерусь в полусреднем весе, меня все устраивает. Но все, что выше, – это слишком крупные соперники для меня. С меня хватит. Хотя с Антонио Маргарито мне было нормально. Тогда у меня не возникло больших трудностей, но он был слишком крупным.

Первый средний вес? Я думаю, что все зависит от обстоятельств. Пока у нас не было никаких переговоров с лагерем Головкина".

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В статье: Мэнни Пакьяо Геннадий Головкин
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Источник:
XSport.ua
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