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Беринчик готовится к предстоящему поединку. ВИДЕО
Украинец набирает форму
Обладатель пояса WBC International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) начал готовиться к своему следующему поединку.
Украинец отправился в Буковель, где будет проводить занятия под руководством тренера Егора Голуба.
Чемпіон International WBO Денис Берінчик @berinchyk з тренером Єгором Голубом @yehor_holub розпочали підготовку до наступного поєдинку в Буковелі ????????????????????????????Як вам тренування?????Опубликовано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Понедельник, 17 августа 2020 г.
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