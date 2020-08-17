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Беринчик готовится к предстоящему поединку. ВИДЕО

Бокс
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Украинец набирает форму

Беринчик готовится к предстоящему поединку. ВИДЕО
Новина українською

Обладатель пояса WBC International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) начал готовиться к своему следующему поединку.

Украинец отправился в Буковель, где будет проводить занятия под руководством тренера Егора Голуба.

Чемпіон International WBO Денис Берінчик @berinchyk з тренером Єгором Голубом @yehor_holub розпочали підготовку до наступного поєдинку в Буковелі ????????????????????????????Як вам тренування?????

Опубликовано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Понедельник, 17 августа 2020 г.
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В статье: Денис Беринчик
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