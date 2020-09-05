Лопес-старший: Ломаченко занимается одним и тем же, делает одинаковую рутину, любой может жонглировать

Тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший раскритиковал тренировочные методы Анатолия Ломаченко. Его слова цитирует fightNews:

"Ты не можешь выиграть бой, касаясь доски. Что это, черт побери, такое? Это не цирк. Ты не победишь, если выйдешь в ринг на руках. Это дерьмо не поможет одержать победу. Ты не победишь, жонглируя мячами. Я с улиц Нью-Йорка, я знаю, что этот парень фальшивка.

Люди говорят: "О боже, мы никогда такого не видели. Посмотрите на этого парня. Он касается доски с этими цифрами. Этот парень - убийца".

Не знаю, откуда его отец берет эти идеи. Как это работает? Если ты бросаешь мяч о стену, то это помогает развить координацию глаз. Это работает. Может, жонглирование тоже немного помогает.

Но что делает Ломаченко? Он занимается одним и тем же, делает одинаковую рутину. Любой может жонглировать. Труднее бросать мячи о стену и пытаться их поймать" - сказал он.