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Амир Хан: У меня в запасе еще один - два поединка, потом я завершу карьеру

Бокс
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Правильное решение от британца

Амир Хан: У меня в запасе еще один - два поединка, потом я завершу карьеру
UA-Футбол
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Британский экс-чемпион мира Амир Хан (34-5, 21 КО) рассказал, что не планирует долго оставаться в ринге. Его слова цитирует FightHype:

"Я просто позволю моему телу подсказать мне, когда я состарюсь. Перед боем с Теренсом Кроуфордом у меня была травма локтя. Я его прооперировал, а также прооперировал руку. Это уже дало мне определенный знак - мое тело начинает ломаться, оно уже не такое, как раньше, не так быстро заживает.

Я начал боксировать в 8 лет и у меня было более 200 любительских поединков. В 17 лет я поехал на Олимпиаду, сражался с мужчинами постарше, выигрывал чемпионаты мира. Это все сложно, но я считаю, что у меня все еще есть в запасе один или два боя. Пока я не хочу завершать карьеру, потому что однажды я могу подумать: "А зачем я это сделал? Нужно вернуться в бокс! "Именно в таких ситуациях бойцы и получают травмы" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко начал спарринг-сессии к бою против Лопеса.

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В статье: Амир Хан
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