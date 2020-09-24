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На социальной дистанции: Деревянченко и Чарло провели дуэль взглядов

Бокс
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Первым глаза отвел американец

На социальной дистанции: Деревянченко и Чарло провели дуэль взглядов
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Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Накануне боксеры провели последнюю пресс-конференцию и еще раз взглянули друг другу в глаза.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
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