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Чарло: Деревянченко зря смотрит мне за спину

Бокс
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Чарло: Деревянченко зря смотрит мне за спину
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Обладатель титула WBC Жермалл Чарло (30-0, 22 КО) высказался о бое с Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО). Боксеры выйдут на ринг 26 сентября на арене Mohegan Sun Casino в Анкасвилле (штат Коннектикут).

"Предыдущие 30 соперников тоже обещали меня побить, но они ушли ни с чем. В субботу я покажу, почему именно так все и произошло. Знаю, говорить – не мешки ворочать, так что посмотрим, кому из нас достанется зелёный титул. Я сфокусирован. Я готов.

Сергей может говорить все что угодно. Но все решится не на пресс-конференции, а на ринге в субботу. Зря Деревянченко засматривается мне за спину. Да, он реально это делает. И его тренер тоже. Но в субботу они поймут, что я – самый крутой боец в мире", - сказал американец.

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
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Источник:
Vringe.com
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