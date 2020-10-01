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Красюк: Считаю, Джошуа откажется от титула WBO

Бокс
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К этому все и идет

Красюк: Считаю, Джошуа откажется от титула WBO
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 году должен провести обязательную защиту титула WBO против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО), но приоритетом британца считается громкий поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО).

Промоутер Усика Александр Красюк считает, что Джошуа ради мегафайта с Фьюри откажется от титула WBO.

"Давайте говорить по правде. Бой между Джошуа и Фьюри – еще более ожидаемое событие, ведь они оба из Британии, оба супертяжи, оба чемпионы.

Если у Джошуа появится шанс сразиться с Фьюри, то он, считаю, откажется от титула по версии WBO. Я не знаю наверняка, но мне кажется, что именно так он и сделает", - сказал Красюк.

Что касается Усика, то олимпийский чемпион 31 октября в Великобритании проведет долгожданный бой против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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Источник:
Vringe.com
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