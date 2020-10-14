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Лопес обещает нокаут года в бою с Ломаченко
Посмотрим, что произойдет на ринге
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
"Чувствую себя очень сильным. Я готов к бою в субботу. Мы готовимся к 12 раундам, но дай Бог, если я смогу его поймать, то в тот же момент постараюсь закончить бой.
Это будет тяжелый бой для Ломаченко. Я молод, а ему 32-33 года. Я чувствую, что легкий вес – это слишком для Ломаченко. Я собираюсь победить нокаутом.
Многие говорят, что это бой года, поэтому я хочу закончить его нокаутом года", - сказал Лопес в эфире ESPN Deportes.
Ранее президент WBC
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