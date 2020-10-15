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Бывший соперник Ломаченко назвал единственный шанс Лопеса на победу
Слова Люка Кэмпбелла
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
Кэмпбелл в августе 2019 года единогласным решением судей проиграл Ломаченко в бою за вакантный пояс WBC.
"Некоторые журналисты делают из Лопеса огромного монстра и утверждают, что Ломаченко не место в легком весе. Я не верю в это.
Теофимо победит только в том случае, если нокаутирует Ломаченко. Не думаю, что это произойдет.
Мне бы хотелось, чтобы Лопес победил, но сделать это будет очень сложно", - сказал Кэмпбелл для ESPN.
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