Бывший соперник Ломаченко назвал единственный шанс Лопеса на победу

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Кэмпбелл в августе 2019 года единогласным решением судей проиграл Ломаченко в бою за вакантный пояс WBC.

"Некоторые журналисты делают из Лопеса огромного монстра и утверждают, что Ломаченко не место в легком весе. Я не верю в это.

Теофимо победит только в том случае, если нокаутирует Ломаченко. Не думаю, что это произойдет.

Мне бы хотелось, чтобы Лопес победил, но сделать это будет очень сложно", - сказал Кэмпбелл для ESPN.