  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бывший соперник Ломаченко назвал единственный шанс Лопеса на победу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший соперник Ломаченко назвал единственный шанс Лопеса на победу

Бокс
(1 голосов)

Слова Люка Кэмпбелла

Бывший соперник Ломаченко назвал единственный шанс Лопеса на победу
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Кэмпбелл в августе 2019 года единогласным решением судей проиграл Ломаченко в бою за вакантный пояс WBC.

"Некоторые журналисты делают из Лопеса огромного монстра и утверждают, что Ломаченко не место в легком весе. Я не верю в это.

Теофимо победит только в том случае, если нокаутирует Ломаченко. Не думаю, что это произойдет.

Мне бы хотелось, чтобы Лопес победил, но сделать это будет очень сложно", - сказал Кэмпбелл для ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...