Эксперт BoxingScene: Ломаченко побывает в нокдауне в бою с Лопесом

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.

Журналист авторитетного портала BoxingScene Райан Бертон прогнозирует для украинца большие трудности.

"Мой фаворит – Лома. У него огромный опыт в профи и в любителях. Плюс ко всему трудно подготовиться к бою с ним на тренировках. Не так много спарринг-партнеров могут имитировать его стиль.

Решающую роль могут сыграть, как молодость и ударная сила Лопеса, так и техника Ломаченко. Но я ожидаю, что преимущество будет на стороне украинца.

Мой прогноз на бой – единогласное решение судей в пользу Ломаченко. Но думаю, что он переживет нокдаун и несколько тяжелых моментов", - сказал Бертон.

Отметим, что в 2018 году в первом бою после перехода в легкий вес против Хорхе Линареса Василий Ломаченко впервые побывал в нокдауне.