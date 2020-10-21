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Уайт: В этом году я получал наибольшее вознаграждение за труды

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Уайт в восторге от того, как его принимали в Абу-Даби

Уайт: В этом году я получал наибольшее вознаграждение за труды
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своей работе в условиях пандемии коронавируса.

"Когда мы подписали контракт с Абу-Даби, мы пришли сюда. Если какой-то поединок должен состояться, он состоится. Но после того, как бой завершится, надеюсь, нам не придётся так часто путешествовать за границу, чтобы проводить бои.

Во время пандемии наши цифры росли. Мы были успешными. Мир не такой, каким был восемь месяцев назад, но этот бой собрал 23 миллионов откликов в различных соцсетях.

Это был один из трудных годов в моей карьере. Я получал в это время наибольшее вознаграждение за труды. Не буду врать, скучать по этим временам не буду. Но было невероятно.

Если ты окажешься в "пузыре" когда-нибудь, то пусть это будет такой пузырь. Ни в одной точке мира мы не получили бы такого внимания к деталям, как здесь. То, как здесь относятся к делу, — невероятный опыт. Приём совершенно другого уровня", — рассказал Уайт на пресс-конференции.

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В статье: Диллиан Уайт
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