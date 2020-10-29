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Усик после бокса собрался в Голливуд

Бокс
(2 голосов)

У боксера амбициозные планы

Усик после бокса собрался в Голливуд
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Это будет второе появление украинца в супертяжелом весе.

"Если у меня есть мотивация просыпаться в 5 утра, чтобы тренироваться и много работать, то я буду в боксе.

В тот момент, когда я почувствую, что не хочу вставать с постели, я начну думать о том, чтобы завершить свою боксерскую карьеру и начать карьеру в Голливуде", - приводит слова Усика Daily Mail.

Усик регулярно появляется на украинском телевидении и даже берет уроки актерского мастерства. Три года назад у Александра был шанс сыграть самого себя в фильме Сильвестра Сталлоне, но он отказался из-за занятости во Всемирной боксерской Суперсерии.

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В статье: Александр Усик Бокс
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