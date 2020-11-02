Промоутер Гассиева: У меня по очкам получилось, что выиграл Чисора

Промоутер экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева (27-1, 19 КО) Владимир Хрюнов прокомментировал победу Александра Усика (18-0, 13 КО) над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Я предсказывал, что бой будет нелегким для Александра, и он был именно таким. Хоть я и болел за Усика, у меня по очкам получилось, что выиграл Чисора. Я хотел бы обратить внимание, что Александр в бою оказался совершенно без тренера. Отца Ломаченко не было, бой вообще никак не складывался и не получался. Но здесь включилось величие моего друга Анбера, который был катменом, но он глубоко научный боксёрский тренер. Он включился в середине боя и начал руководить Александром, который тут же принял его команду, изменил тактику. Вот это проявление величия боксера, а Усик — великий боксер. У него получилось переломить бой, но досталось ему очень крепко.

Боксер как камень: он только твердеет и хорошеет от таких боев. С этим я и хочу поздравить Усика. Это было препятствие, которое успешно преодолено. Для уверенной победы, повторюсь, Александру не хватило присутствия тренерского штаба. План на бой был совершенно не виден.

Казалось, что Усик легко начнет смещаться. Далее обратил бы внимание его промоутеров и менеджеров на то, что ринг был минимальных размеров. При заключении контракта нужно следить и за этим очень важным элементом. Получилось так, что Александру смещаться было просто некуда. Два шага — уже канаты.

Бой в принципе получился проблемный. Его нужно подвергать хорошему разбору. Но я не сомневаюсь, что у команды Усика есть потенциал значительно усилиться.