Уайт готов в декабре подраться с Фьюри

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) планировал закрыть 2020 год третьим боем с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), однако переговоры между сторонами провалились.

Фьюри вернется на ринг 5 декабря в Лондоне, но у Тайсона до сих пор нет соперника. С этим вопросом британцу готов помочь Эдди Хирн.

"Я разговаривал с Уайтом – он готов драться с Фьюри. Если есть возможность организовать бой, то мы готовы", - написал Хирн в Твиттере.

Уайт 21 ноября должен был провести реванш с Александром Поветкиным. Накануне стало известно, что бой отложен до 30 января 2021 года из-за положительного теста россиянина на коронавирус.

Ожидается, что 5 декабря Тайсон Фьюри проведет бой с бывшим чемпионом Европы Агитом Кабайелом.