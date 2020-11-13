Британец Джойс мечтает о реванше с Усиком

Джо Джойс (11-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) встречались во Всемирной серии бокса в 2013 году. В том бою Усик не отдал Джойсу ни одного из пяти раундов.

"Реванш с Усиком? Это было бы невероятно. Не хочу забегать далеко впереди паровоза, потому как мне еще с Дюбуа нужно разобраться, но я точно не буду опасаться ударной мощи Усика. Больше буду переживать из-за его мастерства, так как у него реально классная защита.

Думаю, в профи у нас решающими будут поздние раунды, особенно с жесткими перчатками", - сказал Джойс.

Джойс 28 ноября проведет бой с Дэниелом Дюбуа (15-0, 14 КО), который в рейтинге WBO занимает второе место и считается одним из главных претендентов на бой с Усиком за вакантный титул, если действующий чемпион Энтони Джошуа откажется драться с украинцем.