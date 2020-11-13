Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Британец Джойс мечтает о реванше с Усиком
На профи-ринге они не встречались
Джо Джойс (11-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) встречались во Всемирной серии бокса в 2013 году. В том бою Усик не отдал Джойсу ни одного из пяти раундов.
"Реванш с Усиком? Это было бы невероятно. Не хочу забегать далеко впереди паровоза, потому как мне еще с Дюбуа нужно разобраться, но я точно не буду опасаться ударной мощи Усика. Больше буду переживать из-за его мастерства, так как у него реально классная защита.
Думаю, в профи у нас решающими будут поздние раунды, особенно с жесткими перчатками", - сказал Джойс.
Джойс 28 ноября проведет бой с Дэниелом Дюбуа (15-0, 14 КО), который в рейтинге WBO занимает второе место и считается одним из главных претендентов на бой с Усиком за вакантный титул, если действующий чемпион Энтони Джошуа откажется драться с украинцем.
Популярное сейчас
- Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
- Подвиг ради Евро. Венгрия - Исландия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник
- Шевченко - игрокам сборной: Если у кого-то какие-то проблемы – обращайтесь к Усику, телефон мы оставим
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО