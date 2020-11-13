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Президент WBC: Я не создавал дивизион под Усика
Объяснение Маурисио Сулеймана
Всемирный боксерский совет (WBC) недавно внедрил в бокс новую весовую категорию – бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Этот дивизион в основном рассчитан на тех боксеров, которым сложно конкурировать в супертяжелом весе.
Сулейман утверждает, что не будет зазывать в новый дивизион экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и украинца Александра Усика.
"Усик – великий боец, один из лучших в истории крузервейта. Но он сейчас выступает в хэвивейте. Вы имели возможность посмотреть два его боя в этой категории. Так что можете сами сделать выводы о его состоятельности в новом весе.
Он тоже мог бы выступать в бриджервейте. Но он обязательный претендент на бой с объединённым чемпионом мира Энтони Джошуа. А вы и сами знаете, какие деньги будут на кону того поединка. Так что у него сейчас свои цели", - сказал босс WBC.
Александр Усик провел два боя в супертяжелом весе – украинец осенью прошлого года досрочно разобрался с Чаззом Уизерспуном, а в октябре в Лондоне единогласным решением судей прошел Дерека Чисору.
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