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Президент WBC: Я не создавал дивизион под Усика

Бокс
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Объяснение Маурисио Сулеймана

Президент WBC: Я не создавал дивизион под Усика
Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) недавно внедрил в бокс новую весовую категорию – бриджервейт (от 90,7 кг до 101,6 кг). Этот дивизион в основном рассчитан на тех боксеров, которым сложно конкурировать в супертяжелом весе.

Сулейман утверждает, что не будет зазывать в новый дивизион экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и украинца Александра Усика.

"Усик – великий боец, один из лучших в истории крузервейта. Но он сейчас выступает в хэвивейте. Вы имели возможность посмотреть два его боя в этой категории. Так что можете сами сделать выводы о его состоятельности в новом весе.

Он тоже мог бы выступать в бриджервейте. Но он обязательный претендент на бой с объединённым чемпионом мира Энтони Джошуа. А вы и сами знаете, какие деньги будут на кону того поединка. Так что у него сейчас свои цели", - сказал босс WBC.

Александр Усик провел два боя в супертяжелом весе – украинец осенью прошлого года досрочно разобрался с Чаззом Уизерспуном, а в октябре в Лондоне единогласным решением судей прошел Дерека Чисору.

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В статье: Александр Усик Бокс
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Источник:
Vringe.com

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