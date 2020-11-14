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Промоутер Джошуа: Если Энтони не будет драться с Фьюри, точно будет бой с Усиком
Комментарий специалиста
Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на будущее. Его слова цитирует FightNews:
"Я думаю, что лучший вариант в этой ситуации - быть честными. Я работаю с Усиком, Красюком и Климасом, мне нравится это сотрудничество. Конечно, я также работаю с Джошуа. Я сказал им, что Эй Джей хочет подраться с Тайсоном Фьюри. Это самый бой в боксе, этот поединок хочет увидеть весь мир.
Я не говорю, что люди не хотят посмотреть бой Джошуа с Усиком. Это потрясающий поединок. Если мы не договоримся с Фьюри, Джошуа подерется с Усиком. Даю миллион процентов.
Энтони присутствовал на его поединке с Чисорой, поскольку хотел посмотреть на него поближе. Для Джошуа не будет проблемой подраться с Усиком" - сказал он.
Напомним, что ранее Хирный
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