Промоутер Джошуа: Если Энтони не будет драться с Фьюри, точно будет бой с Усиком

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн рассказал о планах своего подопечного на будущее. Его слова цитирует FightNews:

"Я думаю, что лучший вариант в этой ситуации - быть честными. Я работаю с Усиком, Красюком и Климасом, мне нравится это сотрудничество. Конечно, я также работаю с Джошуа. Я сказал им, что Эй Джей хочет подраться с Тайсоном Фьюри. Это самый бой в боксе, этот поединок хочет увидеть весь мир.

Я не говорю, что люди не хотят посмотреть бой Джошуа с Усиком. Это потрясающий поединок. Если мы не договоримся с Фьюри, Джошуа подерется с Усиком. Даю миллион процентов.

Энтони присутствовал на его поединке с Чисорой, поскольку хотел посмотреть на него поближе. Для Джошуа не будет проблемой подраться с Усиком" - сказал он.